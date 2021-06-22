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Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки

Интервью
Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
Prt Scr  /  Кадры из фильма «Проклятый чиновник»

Известный советский и российский актер кино и телевидения Владимир Сычев заявил ФАН, что фильм «Проклятый чиновник» получился с сарказмом по теме коррупции.

Уроженец Москвы в эксклюзивном интервью рассказал подробности о съемках картины режиссера Сарика Андреасяна, которая выходит в широкий прокат 24 июня.

— Владимир, судя по синопсису и трейлеру, это будет комедия?

— Да.

— Как появилась идея, что вы будете играть в данной картине, и размышляли ли над тем, соглашаться играть в ней или нет?

— Ну, там такой веселый материал, и я, если честно, особо долго и не думал. Я очень хотел поработать с Сариком [Андреасяном], потому что до этого момента мы сотрудничали с ним не так много.

В общем, все в итоге сошлось — и материал интересный, и актерский состав, на самом деле, тоже прекрасный.

— Фильм, как я понимаю, о нашей жизни и о том, что происходит у нас в стране? Тема той же коррупции…

— Да, он с сарказмом таким, с сатирой. И, мне кажется, очень здорово сделали на этом акцент.

— По чиновникам, которые берут взятки, хорошо прошлись?

— Конечно!

Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
Prt Scr  / Кадры из фильма «Проклятый чиновник»

— Как вообще работалось на съемочной площадке, были ли какие-то проблемы, или все прошло в рабочем режиме?

— Да замечательно работалось. Знаете, когда есть такой слаженный коллектив — съемочная команда-то, насколько я понимаю, уже не первый проект вместе с Сариком делает. Соответственно, и актеры подбираются тоже, у которых есть колоссальный опыт, поэтому все на своих местах, каждый знает, что нужно делать в тот или иной момент, и все идет четко.

Кстати, никогда не думал, что вот так быстро фильм может выйти на экраны после того, как его отсняли. За мою 35-летнюю карьеру, да какой там 35-летнюю, даже больше, — с двенадцати же снимаюсь, так что 38 лет уже в кино, у меня впервые такое! Все сняли два месяца назад, и уже полный «метр» на экранах. Мне и самому интересно посмотреть на это.

— Вот вы говорите о слаженной команде Андреасяна, но среди сыгравших роли в «Проклятом чиновнике» нет Дмитрия Нагиева, едва ли не самого любимого его актера. Он снял его почти в десятке своих проектов. Как думаете, почему его нет сейчас?

— Ну, учитывая, что Дима играет в последнее время почти во всех его проектах, на этот раз, видимо, дал ему отдохнуть (смеется).

— Взял, можно сказать, передышку?

— Наверное. Да и потом, Нагиев же, насколько я знаю, снимался у [Егора] Кончаловского (в семейной комедии «Мой папа — вождь». — Прим. ФАН).

На самом деле, Сарик без Димы уже два проекта снял! Забегая вперед, скажу, что мы недавно отсняли один сериал, причем тоже очень быстро — мне даже и не верилось, что можно такой большой объем отработать за такие короткие сроки!

Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
Prt Scr  / Кадры из фильма «Проклятый чиновник»

— Судя по всему, вы имеете в виду сериал «Ресторан по понятиям», о котором мы уже писали?

— Точно, его. Там все на удивление хорошо получилось, все успели сделать. Даже из двух резервных дней, которые заранее взяли на всякий случай, использовали всего один.

— Вы в последние годы очень много снимаетесь, как в кинематографе и на телевидении, так и в рекламе — с тем же Нагиевым, кстати. У вас вообще свободное время-то есть, на семью что-то остается?

— Конечно, остается! Вот когда свободное время появляется, как раз оно с семьей и проводится. Как ведь говорят: «Куй железо, пока горячо» (смеется).

— Когда есть работа, значит все хорошо, да?

— Просто великолепно!

— У вас в этом году премьер будет явно не одна, и не две, судя по фильмам и сериалам, в которых вы снялись. И сейчас вы тоже наверняка где-то снимаетесь?

— Да, параллельно в двух проектах.

— На ТВ или в кино?

— Один проект вот только что закончили для канала «Россия 1», а другой, сериал, закончили с тем же Сариком для одной из отечественных видеоплатформ. Там и сценарий и коллектив актеров бомбический!

Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
Prt Scr  / Кадры из фильма «Проклятый чиновник»

— Не так давно вам исполнилось 50 лет. Как отметили юбилей, если не секрет?

— Отметил просто замечательно! Я собрал на торжество всех, кого хотел. Ну, все же не прям всех-всех, но по возможности всех родственников, друзей, в том числе с самого детства, со школы, с института, коллег и не коллег. Погуляли, на самом деле, прекрасно.

— Гуляли в ресторане или, может быть, где-то на природе?

— Все в одном. В ресторане, но на природе, за городом.

— Какие-то интересные подарки вручили вам?

— Ну, конечно, автомобилей с домами не подарили (смеется), но было много разных приятных подарков. Например, промоутер знаменитых боксеров привез мне из Лос-Анджелеса картину — меня там нарисовали с разных ракурсов, из разных ролей — с детства и с юношества. Она такая необычная и красивая…

Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
Prt Scr  / Кадры из фильма «Проклятый чиновник»

Фильм «Проклятый чиновник» рассказывает историю некоего высокопоставленного лица, на которого обиженная бабушка наложила проклятье, чтобы он не мог брать взяток. И это как раз накануне дня, когда он должен был получить самую крупную взятку в своей жизни!

Комедию снял режиссер Сарик Андреасян, в ней роли исполнили такие известные актеры, как Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Дмитрий Колчин, Олег Комаров, Юрий Кузнецов и другие.

Владимир Сычев родился 6 июня 1971 года в Москве. Начал сниматься уже в 12 лет — в киножурнале «Ералаш». В 1993-м окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

Впоследствии сыграл в таких кинофильмах и телесериалах, как «ДМБ», «Любка», «Десантура», «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Исаев», «Мамы». Также много снимается в рекламе.

Ранее актер Алексей Шевченков рассказал подробности о съемках военной драмы «Красный призрак».

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Все новости / Интервью / Владимир Сычев: В «Проклятом чиновнике» мы хорошо прошлись по тем, кто берет взятки
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