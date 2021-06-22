Граждане Латвии предрекли конец транзиту после санкций против Белоруссии

Рига, 22 июня. Власти Евросоюза приняли четвертый пакет санкций против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко. Вот только латыши не очень-то и рады таким мерам.

Новость о принятии нового пакета антибелорусских санкции посеяла панику среди граждан Латвии. Жители европейской страны в социальных сетях выразили свое беспокойство, решив, что Меры Евросоюза Против Белоруссии очень негативно скажутся на транзите в Прибалтике.

Читатели одного из местных изданий в комментариях под соответствующими теме материалами раскритиковали санкции против Минска и Лукашенко, ведь именно Прибалтика столкнется с крупными проблемами, а не Белоруссия. По мнению пользователей, транзиту и вовсе придет конец, так как Латвия лишится большой части дохода, поступавшей в страну от транзита калийных удобрений.

«Почему-то от всех санкций страдаем больше мы сами!», — точно подметил один из читателей.

«ЕС как всегда меток: бил по Белоруссии, а прилетит как всегда нам, в Прибалтику. Прощай транзит калийных удобрений», — заключил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что четвертый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии коснулся 78 физических лиц и восьми организаций республики.