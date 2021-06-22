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Гинцбург объяснил, кому противопоказана вакцинация «Спутником V»

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:05
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Общество
Гинцбург объяснил, кому противопоказана вакцинация «Спутником V»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 22 июня. Людям с некоторыми недугами лучше не прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник V» противопоказан при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе. Любое подобное состояние является поводом для отказа от вакцинации от COVID-19 данным препаратом, уточнил Гинцбург в комментарии РИА Новости.

Прим этом людям с хроническими заболеваниями следует привиться от коронавируса, так как они находятся в группе риска по тяжелому течению инфекции, предупредила доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

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спутник вакцина гинцбург
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