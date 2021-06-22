Гинцбург объяснил, кому противопоказана вакцинация «Спутником V»

Москва, 22 июня. Людям с некоторыми недугами лучше не прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник V» противопоказан при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе. Любое подобное состояние является поводом для отказа от вакцинации от COVID-19 данным препаратом, уточнил Гинцбург в комментарии РИА Новости.

Прим этом людям с хроническими заболеваниями следует привиться от коронавируса, так как они находятся в группе риска по тяжелому течению инфекции, предупредила доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.