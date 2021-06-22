Российские космонавты объяснили, зачем им нужен «самовар» на МКС

Москва, 22 июня. Представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия» объяснил, зачем на МКС нужен «самовар» и почему его иногда нужно заменять.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров находятся на МКС в составе 65-й экспедиции с коллегами из США, Японии и Франции. Сегодня они проводят замену «самовара» в российском модуле «Звезда».

Блок раздачи и подогрева воды (БРП-М) космонавты между собой называют «самоваром». Прибор раздает холодную и горячую воду для питья и разбавления сублимированных продуктов из пакетов. Три года назад космонавты заменяли аналогичный «самовар» на борту, поскольку в воде примеси из-за окончания ресурса работы прибора, сообщает РИА Новости.

Новицкий и Дубров 12 июня поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции. Космонавты признались, что чувствуют неразрывную связь со своей страной и историей.