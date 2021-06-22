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Блогер Кухаркин заявил об «историческом маразме» авторов украинских учебников

  /   Обновлено: 22 июня 2021 14:52
Политика
Блогер Кухаркин заявил об «историческом маразме» авторов украинских учебников
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 июня. Авторы украинских учебников не стараются избегать скользких моментов в повествовании о Второй мировой войне. Детей учат совершенно иной истории, заявил журналист Павел Кухаркин.

Зачастую изложенные в книгах «факты» вызывают неподдельное удивление. Например, в одном из учебников говорится, что за независимость Украины воевало некое подразделение «СС Галичина». Утверждение абсурдно, поскольку подразделение не могло сражаться против Германии. Еще тогда немцы признали группу небоеспособной, отметил блогер.

Решение переименоваться в украинскую армию не исключает того, что солдаты подразделения давали присягу основателю Третьего рейха Адольфу Гитлеру. Однако об этом в учебных пособиях нет ни слова, зато авторы «искусно» оправдывают фашистских захватчиков, убеждая юных читателей, что они боролись за независимость родины во время «оккупации» со стороны Советского Союза.

Киев запустил кампанию, ключевой целью которой стало перекраивание истории в выгодном для властей свете. В связи с этим востребованность в альтернативных источниках информации сильно возросла.

«Основная масса перекочевала в альтернативные медиа, Telegram-каналы. Есть СМИ с адекватной риторикой, которые пытаются доносить правду, они очень популярны. Телеканалы (бывшего президента Украины Петра. — Прим. ФАН) Порошенко и (действующего главы Владимира. — Прим. ФАН) Зеленского однообразны», — отметил Кухаркин.

Своими наблюдениями журналист поделился на брифинге в студии Медиагруппы «Патриот». Встреча прошла 22 июня.

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украина вторая мировая война кухаркин
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