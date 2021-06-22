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МЧС сообщило о возвращении воды в русла рек в Ялте

  /   Обновлено: 22 июня 2021 14:53
Общество
МЧС сообщило о возвращении воды в русла рек в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 22 июня. Подтапливающая улицы и дома Ялты вода вернулась в русла рек. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Он уточнил, что сейчас ведется расчистка русел. Сотрудники также вывозят лишний грунт с улиц.

Мощный циклон с сильными ливнями обрушился на Крым 17 июня. Больше всего пострадали Керчь и Ялта, где выход рек из берегов привел к подтоплению улиц и домов. Стихия также затронула несколько других районов Крыма. Власти республики объявили региональный режим ЧС.

Работы по приведению территории Ялты в порядок продолжаются. Мэр города Янина Павленко ранее рассказала ФАН о ходе ликвидации последствий подтоплений.

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крым ялта мчс россии
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