МЧС сообщило о возвращении воды в русла рек в Ялте

Симферополь, 22 июня. Подтапливающая улицы и дома Ялты вода вернулась в русла рек. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Он уточнил, что сейчас ведется расчистка русел. Сотрудники также вывозят лишний грунт с улиц.

Мощный циклон с сильными ливнями обрушился на Крым 17 июня. Больше всего пострадали Керчь и Ялта, где выход рек из берегов привел к подтоплению улиц и домов. Стихия также затронула несколько других районов Крыма. Власти республики объявили региональный режим ЧС.

Работы по приведению территории Ялты в порядок продолжаются. Мэр города Янина Павленко ранее рассказала ФАН о ходе ликвидации последствий подтоплений.