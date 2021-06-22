Киев заявил о стремлении Москвы превратить Черное море в «русское озеро»

Киев, 22 июня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы пытается сделать Черное море «своим озером».

По словам Данилова, ему «посчастливилось» побывать на приеме в честь прибытия в Одессу эсминца HMS Defender ВМС Великобритании. При этом капитан британского корабля вручил ему «уникальный подарок» в виде первой в мире карты Черного моря.

«Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «российским озером», — заявил секретарь СНБО.

Он также напомнил, что в 2020 году благодаря поддержке со стороны Великобритании Киев получил статус партнера расширенных возможностей НАТО. Данилов выразил уверенность, что данный статус будет способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и странами Альянса, передает «Утро.ру».

Ранее стало известно, что Великобритания и Украина подписали меморандум о совместном производстве кораблей. Кроме судов, предполагается сотрудничество по строительству военно-морских баз.