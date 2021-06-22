Ягудин назвал альтернативу российской сборной на Евро-2020

Москва, 22 июня. Олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин резко отозвался о проигрыше российской сборной в матче с Данией на Евро-2020.

Встреча россиян и датчан, состоявшаяся в третьем туре группового этапа чемпионата Европы, завершилась со счетом 4:1 в пользу Дании. Ягудин поделился эмоциями от проигрыша национальной команды в Instagram Stories. Фигурист сообщил, кто мог бы стать альтернативой российской сборной на Евро-2020.

«Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум, результат был бы тот же», — написал олимпийский чемпион.

Ягудин также поинтересовался у подписчиков, ждали ли они такого итога для национальной команды. Фигурист признался, что не верил в победу сборной, но все же хранил надежду на другой исход, передает RT.

Капитан сборной России Артем Дзюба назвал причины провала команды на Евро-2020. Он не считает кого-то конкретного виноватым в проигрыше, поскольку в матче участвует именно команда.