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Два человека получили смертельные травмы при взрыве бензовоза в Италии

  /   Обновлено: 22 июня 2021 14:47
Происшествия
Два человека получили смертельные травмы при взрыве бензовоза в Италии
pixabay.com

Рим, 22 июня. Бензовоз взорвался во время движения по трассе в Италии. Жертвами инцидента стали два человека. Видео происшествия обнародовано в Сети.

Запись, вероятнее всего, сделана видеорегистратором на автомобиле, который передвигался позади бензовоза. На опубликованных кадрах видно, как в нескольких сотнях метров происходит взрыв.

Остальные подробности трагедии продолжают выясняться. Правоохранителям еще предстоит установить, что стало причиной инцидента, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

Ранее взрыв газа произошел в одной из квартир в Пензе. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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