Два человека получили смертельные травмы при взрыве бензовоза в Италии

Рим, 22 июня. Бензовоз взорвался во время движения по трассе в Италии. Жертвами инцидента стали два человека. Видео происшествия обнародовано в Сети.

Запись, вероятнее всего, сделана видеорегистратором на автомобиле, который передвигался позади бензовоза. На опубликованных кадрах видно, как в нескольких сотнях метров происходит взрыв.

Остальные подробности трагедии продолжают выясняться. Правоохранителям еще предстоит установить, что стало причиной инцидента, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

Ранее взрыв газа произошел в одной из квартир в Пензе. Жертв и пострадавших удалось избежать.