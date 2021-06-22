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Принятие санкций против Белоруссии чревато последствиями для мирового рынка

  /   Обновлено: 22 июня 2021 14:30
Экономика
Принятие санкций против Белоруссии чревато последствиями для мирового рынка
pixabay.com

Минск, 22 июня. Решение Евросоюза принять ограничения в отношении Республики Беларусь может отразиться на мировом рынке.

Обсуждаемые руководством ЕС санкции способны вызвать проблему с поставками калийных удобрений, утверждают в «Белорусской калийной компании» (БКК).

«На долю белорусского калия приходится более 20 процентов мирового экспорта», — сообщает «Лента.ру».

В компании рассказали, к чему может привести прекращение поставок. Как выяснилось, это чревато «невосполнимым дефицитом калия». Также БКК предупреждает о возможном повышении цен на рынке удобрений. В свою очередь это грозит ростом стоимости продовольствия во всем мире, что в конечном итоге скажется на простых гражданах.

Санкции против Минска негативно отразятся и на Украине. Ситуация для Киева напоминает геополитическую катастрофу, уверен экономист Алексей Кущ.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что недополученные доходы в госбюджет от импорта калийных удобрений и нефтепродуктов Белоруссия вряд ли сможет компенсировать. Еще одним ударом грозит стать запрет на выдачу кредитов со стороны международных финансовых организаций, а также ограничения Брюсселя в сфере телекоммуникаций, инвестиций и торговли ценными бумагами, цитирует его INFOX.

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