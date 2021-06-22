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Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля

  /   Обновлено: 22 июня 2021 14:30
Общество
Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля
instagram.com  /  @koktebeljazzparty

Симферополь, 22 июня. Оргкомитет Koktebel Jazz Party назвал первых участников международного джазового фестиваля, который пройдет в Крыму в августе.

На площадках выступит один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве «Уральский диксиленд», а также пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский, ансамбль Якова Окуня.

«Программа фестиваля также включит выступления самого молодого джазового оркестра России — Биг-бенда Георгия Гараняна, российского музыканта, композитора и аранжировщика Сергея Головни и его Electro Machine», — говорится на сайте фестиваля.

В Koktebel Jazz Party будут участвовать и иностранные исполнители, но их имена станут известны в день открытия фестиваля.

ФАН выбрал пятерку самых интересных событий этого сезона в Крыму. В рейтинг, в частности, попали Koktebel Jazz Party, Extreme Крым, Z Fest.

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крым фестиваль koktebel jazz party
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