Koktebel Jazz Party назвал первых участников фестиваля

Симферополь, 22 июня. Оргкомитет Koktebel Jazz Party назвал первых участников международного джазового фестиваля, который пройдет в Крыму в августе.

На площадках выступит один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве «Уральский диксиленд», а также пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский, ансамбль Якова Окуня.

«Программа фестиваля также включит выступления самого молодого джазового оркестра России — Биг-бенда Георгия Гараняна, российского музыканта, композитора и аранжировщика Сергея Головни и его Electro Machine», — говорится на сайте фестиваля.

В Koktebel Jazz Party будут участвовать и иностранные исполнители, но их имена станут известны в день открытия фестиваля.

ФАН выбрал пятерку самых интересных событий этого сезона в Крыму. В рейтинг, в частности, попали Koktebel Jazz Party, Extreme Крым, Z Fest.