Сегодня — самая горькая дата в истории России. 80 лет назад началась война, последствия которой во всех аспектах нашей жизни до сих пор не исчерпаны. При этом обстановка в мире отнюдь не стабильна, и многие факты говорят о том, что мы недалеки от грани, за которой можно ожидать повторения трагедии.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассмотрел эти факты и попытался понять, к чему нужно быть готовыми.

То июньское утро 1941 года… После этой фразы я «завис». Потому что у человека, который знает, что тем утром произошло и что за ним последовало, — не хватит никаких слов, чтобы написать обо всем, не скатившись в глупый пафос или слезливую пошлость.

Война… Немыслимая по масштабам, жертвам, разрушительным итогам. Кто только не пересек границы СССР в те первые часы… В одном строю с молодцеватыми, привыкшими к легким победам немцами нас пришла убивать едва ли ни вся Европа! Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия, Испания, бесчисленные «национальные батальоны» и «добровольческие дивизии СС» — все хотели заполучить кусок «русского пирога». И все закономерно сгинули под советскими танковыми гусеницами и штыками. Но это потом, а сначала — было лето 41-го, и были те, кто сорвал агрессорам блицкриг.

Сейчас настало странное время… Война уходит все дальше, и при этом все громче «возвышают голос» те, кто желает ее возвращения. Нет, я не о тех, кто уверен, что «мы можем повторить»: мочь не значит хотеть. Я о тех, которые ежегодно вопят в сети о «равной вине Сталина и Гитлера» и о том, что на начальном этапе Второй мировой войны Москва и Берлин были якобы союзниками.

Бред о «союзничестве» СССР и Третьего рейха опровергался уже много раз, но от повторенья истина не меркнет. Я же хочу поговорить о другом — о том, зачем этот бред регулярно вбрасывается в информационное пространство.

Федеральное агентство новостей /

Думаю, тут все просто: раз на СССР лежит вина в развязывании той войны, равная с виной нацистской Германии, а современная Россия категорически ее отвергает, значит «эти вздорные русские» не желают принимать новых мировых исторических трендов — и стоило бы их за это наказать! Ведь «Путин — современный Сталин, а Сталин — такой же злодей, как Гитлер, только хуже!» Не находите эту логику во всех последних мировых «телодвижениях», относящихся к нашей стране?

Не хочется нагнетать, но — оглянитесь! Риторика-то у всех этих европейских политиканов и их американских «старших друзей» становится все более конкретной. Я уж не говорю о прибалтийских «ястребах» и украинских, прямо скажем, нацистах… Что это как не начало новой холодной войны?

И ладно бы все ограничивалось только словами, но сейчас становятся все более явными и признаки готовящихся дел! Где сейчас, например, ДОВСЕ? Договор об обычных вооруженных силах в Европе? Его убили те, кто решил, что бывшие страны-участницы Организации Варшавского договора должны непременно войти в НАТО. Примерно там же находится и Договор по ПРО.

Я понимаю, что самая новая американская межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования «Минитмен-3» была выпущена в 1977 году и с тех пор ее сроки службы только продлевались. Но я понимаю и то, что в модернизацию своих стратегических сил американцы вложили уже больше полутора триллионов долларов. А это значит — новые АПЛ «Колумбия» вместо «Огайо», новый бомбардировщик В-21 «Рейдер» вместо B-2 «Спирит» и, разумеется, замена вышеупомянутых «Минитменов» на новые носители. Всех 450 единиц.

В то же время перевооружение — дело не быстрое, да и России всегда найдется чем ответить: «свои револьверы найдутся»… Беда в том, что и уже имеющегося вполне хватит на то, чтобы устроить пусть и не ядерный, но кошмар. Да вот, хотя бы Украина окончательно сбрендит и начнет силовую операцию по возвращению Донбасса… Сможет ли Россия на этот раз остаться в стороне? Думаю, нет. Недавние внезапные проверки боеготовности ВС РФ вполне дали уяснить это всем желающим.

Федеральное агентство новостей /

Вот только, если верить начальнику Штаба обороны Великобритании Нику Картеру, здравомыслие — это не всегда главная добродетель современных политиков. Об этом он в своем интервью Sky News заявил еще в ноябре 2020 года:

«Лица, принимающие решения, порой не понимают последствия своих действий, что ведет к росту напряженности. Это означает, что все больше людей вовлекаются в военные конфликты, начинает применяться все более разнообразное вооружение. И такое течение событий уже трудно остановить, что в конечном счете приводит к полномасштабной войне».

Кто-нибудь верит, что нынешние украинские руководители, неспособные к выполнению Минских соглашений, способны осознавать последствия своих действий? Я — нет.

Украина, конечно же, — не единственный очаг нестабильности, где может «полыхнуть». Есть еще и Сирия, часть территории которой превращена турками в настоящий террористический анклав, а те же США ведут там себя за гранью международных правил приличия.

Есть растущие аппетиты Японии, касающиеся наших Курил.

Есть Калининградская область, в силу своей изолированности кажущаяся некоторым «легкой добычей», но любое поползновение в сторону которой будет означать объявление России войны.

Есть, наконец, идущие все лето учения НАТО в Европе, направленность которых не вызывает сомнений…

Да, американские вооруженные силы сейчас переживают не лучшие времена, но с тем, чтобы просто начать войну, они справятся. Причем в абсолютно обозримом будущем./p>

Новостное агентство «Харьков». /

И это я только об угрозах внешних! А есть еще те, кто в случае чего ударит изнутри. И я сейчас не о т. н. «либеральной интеллигенции» — эти болтуны будут опасны только в плане пропаганды. Я — о националистах всех мастей и расцветок.

Вспомним недавнюю историю с карачаево-черкесским районным депутатом Адлером Туркменовым, которого возмутил портрет Александра Суворова. Или скандал с татарской «национально-культурной автономией» Тобольска, обидевшейся на идею присвоить местному аэропорту имя Ермака. Или случай со сносом памятника русским солдатам в Адлере. Или громкое дело с новосибирским сотрудником ДПС и азербайджанской диаспорой…

Кем подогреваются среди всех этих граждан России антироссийские настроения — думайте сами. Но они подогреваются — и в нужный момент вскипят.

Это значит — не почиваем на лаврах новейших военных разработок. И помним: войны начинаются внезапно. Как в то июньское утро 1941 года.