«До сих пор думаю, что хочу хлеб»: ребенок войны рассказала о голодном детстве

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Среди ее героев — дети. В современном мире эти люди, дети войны, — единственные свидетели подлинной истории. ФАН публикует детские воспоминания Галины Петровны Николаевой. Она провела военное детство в Сибири — в селе Архангельское Тюменской области.

Галина Петровна рассказала, что все продовольствие из Сибири шло на фронт — в этом заключалась помощь региона стране в период войны. Местное население страдало от голода и во всем себя ограничивало. Не было даже хлеба.

«Хлеб населению не продавали. У нас в семье тоже хлеба не было, хотя моя мама работала в пекарне. До сих пор, спустя столько лет, ловлю себя на мысли, что хочу съесть хлеб. Сладостей вообще никаких не было. Выращивали овощи, собирали грибы и ягоды, рыбу ловили. Но такие возможности были не у всех. Когда началась война, я жила с двумя старшими братьями и мамой. Братья иногда рыбачили. Продуктов не хватало. Не было даже соли. Соль-леденец давали коровам, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Дети ее откалывали и несли домой — хоть такая соль», — вспоминает она.

Мыло в военные годы тоже отсутствовало, поэтому приходилось спасаться природными средствами.

«Мылись травой на речке. Также использовали щелок, топили березу. Золу заливали горячим кипятком— так и мылись», — рассказала собеседница ФАН.

Галина Петровна вспомнила, что в селе было много эвакуированных — в Тюмень завозили раненных с фронта.

«Люди были голодными, продуктов очень сильно не хватало», — отметила она.

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Однажды ей сделали подарок.

«Мама с кем-то поделилась ведром картошки и свеклы. За это мне подарили куклу», — вспомнила она.

По словам Галины Петровны, в школе детям в военное время приходилось тяжело, но они не унывали.

«В школе не было ничего хорошего. Мы подражали персонажам различных произведений и участникам войны — например, Зое Космодемьянской. Бумаги и карандашей не было. Учебник был один на полкласса», — подчеркнула ребенок войны.

Трудился не покладая рук во время войны и медицинский персонал, причем не только на фронте.

«Фельдшер ходила по домам, проверяла чистоту, умывальники, узнавала, чем руки моем, чтобы не допустить какой-нибудь эпидемии. Лекарств не было, раны советовали промывать марганцовкой», — призналась Галина Петровна.

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