Донбасс, 22 июня. Украинские войска ударили по ДНР из тяжелых минометов, четверо защитников республики погибли, пятеро ранены. Подразделения ВСУ нанесли удары по эвакуационной группе НМ ДНР. Штаб ООС готовит провокации с привлечением спецназа на луганском направлении. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся на донецком направлении обороны по поселкам Лозовое и Старомихайловка. Применялись 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Результатом ударов украинской армии по ДНР стали гибель четырех и ранения пятерых защитников республики. Важно отметить, что первые потери дончан после удара тяжелыми минометами составляли три погибших и один тяжелораненый. Но во время эвакуации погибших санитарный автомобиль ДНР был подвергнут обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб еще один военнослужащий, а четверо получили ранения.

Киев цинично срывает гарантии безопасности

Следует отдельно остановиться на поведении украинской стороны в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данным оборонного ведомства ДНР, после первого обстрела и понесенных потерь донецкое представительство в СЦКК запросило режим тишины и получило от украинцев гарантии безопасности. Именно после этого эвакуационная группа Народной милиции выдвинулась на место обстрела, чтобы забрать тела погибших и раненого.

Федеральное агентство новостей /

Важным фактором является то, что группа передвигалась к месту на санитарном автомобиле с соответствующей символикой, но была подло расстреляна украинскими военными, отчего потери Народной милиции ДНР возросли. Во вторник была предпринята еще одна попытка эвакуации, которая также была сорвана украинской стороной — подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь по месту ранее обстрелянного санитарного автомобиля.

В Народной милиции ДНР заявили, по имеющимся у них данным, командование Операции объединенных сил Украины (ООС) отдало приказ подчиненным подразделениям не допустить эвакуации расстрелянного санитарного транспорта. Мотивом таких действий является попытка скрыть следы преступлений, ведь пресс-служба штаба ООС заявила о потерях ВС ДНР якобы в результате подрыва бойцов на своих минах. В то же время следы обстрела эвакуационного автомобиля могут стать доказательством нарушения Киевом норм гуманитарного права и правил ведения войны.

ВСУ планируют провокации с привлечением спецназа

В луганском управлении Народной милиции сообщают о подготовке противником очередных провокаций в Донбассе с привлечением спецназа отдельного центра сил специальных операций (ССО) «Запад». Задействованы две группы из состава ССО ВСУ — «Альфа» и «Браво», которые прошли специальную подготовку на одном из полигонов Украины под руководством американских инструкторов. В задачи спецназа входит проведение диверсий в Луганской Народной Республике. В ЛНР призвали Киев отказаться от планов по срыву хрупкого перемирия.