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Эфир: Место России в футбольном мире с точки зрения христианства

Общество
Эфир: Место России в футбольном мире с точки зрения христианства
instagram.com  /  @TeamRussia

Во вторник, 22 июня, с 15:30 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная выступлению российских футболистов на чемпионате Европы.

Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 со счетом 1:4 и покинула турнир, опустившись на последнее место в группе.

Эфир: Место России в футбольном мире с точки зрения христиан
Global Look Press  / Tomi Hänninen

В медиацентре «Патриот» эксперты обсуждают место России в футбольном мире с точки зрения христианства. Гости — настоятель храма Богоявления Господня, иерей Георгий Христич и бывший профессиональный футболист, диакон Юрий Роденков.

Эксперты ищут причины бесконечных проигрышей сборной России и рассуждают, заслуженно ли получает свою высокую зарплату тренер сборной Станислав Черчесов и каково место России в мировой футбольной иерархии.

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футбол пресс-конференция сборная россии евро-2020 медиагруппа патриот россия-дания
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