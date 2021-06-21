Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:51
15:49
Происшествия
Росприроднадзор расскажет об итогах ликвидации разлива нефти на Таймыре в сентябре
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
Все новости

Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток

Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
ТАСС  /  Вышинский Денис

Москва, 21 июня. Основатель и продюсер группы «Мираж», композитор Андрей Литягин заявил, что бывшие солистки коллектива задолжали ему свыше 25 миллионов рублей.

Музыкант много лет судится с экс-участницами «Миража», которые исполняют его песни, но не выплачивают ему отчисления за это. По мнению Литягина, авторское право нужно рассматривать как ситуации с любой другой собственностью, например, с машиной или квартирой.

Продюсер готов помириться с бывшими солистками группы, но сначала он требует возмещения денег за использование его композиций. Литягин отметил, что «Мираж» — это бизнес, где он выступает в роли главного акционера, а его хозяйский статус, по словам композитора, закреплен решением суда высшей инстанции.

«С удовольствием помирюсь со всеми, кто купит лицензию на исполнение моих песен. Особенно с [Маргаритой] Суханкиной, если она возместит 25–30 миллионов рублей упущенной выгоды», — подчеркнул основатель группы в интервью изданию «Слово и Дело».

Певица Светлана Разина рассказывала об опыте работы в группе «Мираж». Исполнительница не задержалась в коллективе надолго из-за многочисленных издевательств.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
продюсер звезды мираж Литягин
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru