Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток

Москва, 21 июня. Основатель и продюсер группы «Мираж», композитор Андрей Литягин заявил, что бывшие солистки коллектива задолжали ему свыше 25 миллионов рублей.

Музыкант много лет судится с экс-участницами «Миража», которые исполняют его песни, но не выплачивают ему отчисления за это. По мнению Литягина, авторское право нужно рассматривать как ситуации с любой другой собственностью, например, с машиной или квартирой.

Продюсер готов помириться с бывшими солистками группы, но сначала он требует возмещения денег за использование его композиций. Литягин отметил, что «Мираж» — это бизнес, где он выступает в роли главного акционера, а его хозяйский статус, по словам композитора, закреплен решением суда высшей инстанции.

«С удовольствием помирюсь со всеми, кто купит лицензию на исполнение моих песен. Особенно с [Маргаритой] Суханкиной, если она возместит 25–30 миллионов рублей упущенной выгоды», — подчеркнул основатель группы в интервью изданию «Слово и Дело».

Певица Светлана Разина рассказывала об опыте работы в группе «Мираж». Исполнительница не задержалась в коллективе надолго из-за многочисленных издевательств.