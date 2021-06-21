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Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:43
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июня. Распространение национализма на территории постсоветского пространства является технологичной историей, заявил корреспондент RT Константин Придыбайло.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсуждался вопрос возможного объединения народов трех славянских республик — России, Белоруссии и Украины. Константин Придыбайло рассказал, почему национализм начал распространяться по странам после распада Советского Союза.

«Распад — хорошо сделанная технологичная революция. Я много читал про распад и те настроения, которые были, но это была очень технологичная история. Ну, извините, эти шутки — «еврей родился — хохол заплакал» — это не мы придумали. Я Союз немного застал, но мой отец рассказывал, что рядом служил туркмен, азербайджанец. Это не вызывало ничего. Эта вражда навязана», — сообщил журналист.

Эксперт также прокомментировал ошибочный лозунг «Россия для русских», против которого часто выступает президент РФ Владимир Путин.

«Россия не для русских, а для тех, кто ассоциирует себя с Россией», — сказал Придыбайло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина позорит Европу. В стране не идет формирование национального самосознания, а имеется махровый национализм, считает дипломат.

Владимир Путин ранее оценил законопроект о коренных и некоренных народах Украины. По словам российского лидера, это дискриминирует русских и нарушает нормы международного права, пишет НСН.

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украина ссср национализм
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