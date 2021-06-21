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Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
Global Look Press  /  Igor Russak

Москва, 21 июня. Искусственный интеллект спрогнозировал, как далеко зайдет сборная России на чемпионате Европы по футболу. Компьютер рассчитал и возможный путь пересекающихся с россиянами команд.

Прогноз был составлен на основе данных об играх чемпионата Европы и о матчах квалификации Евро-2020. Нейросеть полагает, что Россия обыграет Данию в третьем туре группового этапа и окажется в 1/8 финала, где встретится со сборной Уэльса.

Согласно расчетам компьютера, российская сборная победит в этом матче и пройдет в четвертьфинал, в котором сыграет с Нидерландами. Последние победят шведов в 1/8 финала, считает искусственный интеллект.

«Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», — рассказали РИА Новости в компании «Промобот», производящей сервисных роботов.

Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3 в первом туре группового этапа Евро-2020, но одержала победу над Финляндией со счетом 1:0. Российская сборная встретится с датской командой в Копенгагене 21 июня. Экстрасенс Дарья Миронова, как и нейросеть, считает, что россиян ждет победа в этом матче.

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сборная россии нейросеть евро-2020
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