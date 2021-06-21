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American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем

Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
pxhere.com

Вашингтон, 21 июня. Крупнейшая авиакомпания мира по нескольким показателям American Airlines отменяет сотни рейсов минимум до середины лета. Одной из причин называют нехватку сотрудников, пишет CNN.

На фоне растущего спроса в начале июня сотрудники компании отметили сбои в работе. Был отменен ряд рейсов и зафиксированы нестыковки в расписании работников American Airlines.

«Доля целевых отмен составляет сотни рейсов до середины июля», — ссылается издание на слова представителя компании.

Только в субботу авиакомпания отменила 120 рейсов, говорится в статье. Ежедневно American Airlines планирует отменять от 50 до 80 рейсов.

Российская авиакомпания «Аврора» запустила специальную студенческую программу. Согласно нововведению, учащиеся смогут отправиться в Южно-Курильск по специальной цене.

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сша american airlines авиация рейсы персонал нехватка
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