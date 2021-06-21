Жириновский предрек Украине распад на фоне русофобии Галиции

Москва, 21 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в резких выражениях высказался о возможном разделе Украины в связи с враждебностью населения западного региона страны к России.

Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что запад Украины населяют «вечно недовольные всем люди», которых трудно отнести к полякам, русским или украинцам.

«Западная Украина – это враждебное население нам, оно было враждебно с 39-ого года. Находясь в Польше, они были враждебны Варшаве. Это недовольный народ, который и не украинцы, и не поляки, и не русские», — сказал Жириновский.

Он добавил, что в связи с этим вполне разумно создать отдельное государство — Галицию, со столицей во Львове. По словам политика, Запад, и в особенности Германия, будут не против раздела Украины. ФРГ будет выгодно теоретическое присоединение восточных регионов страны к России. Жириновский сказал, что Берлин не пожелает соседствовать с «80 миллионами славян» на восточной границе Германии.

Ранее Владимир Жириновский прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По словам лидера ЛДПР, встреча сулит улучшение отношений двух держав.