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Власти Нижегородской области обязали организации привить от COVID-19 сотрудников

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:36
Общество
Власти Нижегородской области обязали организации привить от COVID-19 сотрудников
pixabay.com

Нижний Новгород, 21 июня. Постановление, обязывающее организации прививать своих сотрудников от COVID-19, издали власти Нижегородской области.

В связи с увеличением количества больных коронавирусом в регионе необходимо привить от этой опасной инфекции не мене 60% сотрудников организаций. К ним, в частности, относятся те, которые работают в сферах торговли, услуг, общественного транспорта, образования и системы здравоохранения.

Согласно распоряжению властей области, первым компонентом вакцины нужно привить рабочих до 25 июля. Вторую прививку от коронавируса они должны будут сделать до 25 августа.

Ревакцинацию от коронавируса нужно проводить каждые шесть месяцев, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Программу ревакцинации можно запускать раз в полгода в периоды эпидемиологического подъема заболеваемости коронавирусом. При стабильной ситуации с распространением COVID-19 повторную прививку можно делать примерно раз в год.

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вакцинация коронавирус COVID-19
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