Самолеты S7 начнут летать из Москвы в Анталью с 10 июля

Москва, 21 июня. Компания S7 запускает авиарейсы между Москвой и Антальей с 10 июля, говорится в сообщении перевозчика.

S7 Airlines намерена осуществлять регулярные ежедневные перелеты по направлению Москва — Анталья, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Первые чартерные рейсы в Турцию возобновятся уже с 22 июня.

Россия ограничила полеты в страну в апреле 2021 года на фоне эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Недавно оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19 решил возобновить рейсы в Турцию.