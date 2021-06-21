Журналист Придыбайло рассказал о перспективах воссоединения СССР

Санкт-Петербург, 21 июня. Российский журналист, корреспондент RT Константин Придыбайло высказал мнение о механи зме репатриации и поделился мыслями о возможном воссоединении стран СССР.

Речь об этом зашла на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Ранее стало известно, что Госдума восьмого созыва рассмотрит законопроект о возвращении соотечественников в Россию. Если закон примут, то жители Белоруссии и Украины, которые захотят стать гражданами РФ, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории России предков получить паспорта.

Редакция «Слово и Дело» поинтересовалась, как Константин Придыбайло видит работу механизма репатриации и что изменится с принятием такого закона в России. Как отметил журналист, для него понятие «родина» включает в себя и Белоруссию, и Украину, поэтому он не разделяет страны.

«Я думаю, ради понятия «родина» все и работает, когда мы перестанем друг друга разделять. Да, мы в одном государстве должны жить, да, мы одного мышления. На мой взгляд, для этого создана репатриация, когда человек спокойно чувствует себя здесь. Мы должны сделать все, чтобы они спокойно себя чувствовали», — высказал свое мнение Константин Придыбайло.

Также журналист выразил надежду, что Россия и Украина встретятся в четвертьфинале Евро-2020 в Баку.

«Я очень этого хочу. И тогда мы поймем, что между нами нет этой войны, которую насаждают украинцы. У нас, когда россияне празднуют гол Украины, это вот как будто свои забили, это нужно видеть», — рассказал корреспондент RT.

Ранее пользователи российского сегмента Сети заявили, что Украина является лишь «свиньей» в руках американцев, которую Вашингтон решил подложить Москве.