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Sohu: Россия «одной левой» разобьет Японию в битве за Курилы

Армия
Sohu: Россия «одной левой» разобьет Японию в битве за Курилы
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Пекин, 21 июня. Россия может одолеть Японию в случае вооруженного противостояния из-за Курильских островов и без ядерного вооружения, заявили китайские аналитики.

Политический вес России на международной арене неоспорим, так как Москва обладает колоссальной военной мощью, а ее смелый и твердый стиль резко отличается от американского, так как США привыкли к манипуляциям в политической сфере, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. По их мнению, это привело к тому, что геополитические соперники РФ, в числе которых и Япония, относятся к подобному положению дел с явным недовольством.

Главные разногласия между Москвой и Токио заключаются в территориальных спорах вокруг Курильского архипелага, напомнили китайские эксперты. По их словам, после окончания Второй мировой войны военная мощь Японии была сильно ограничена, однако США поспособствовали наращиванию японских сил. Авторы материала отметили, что споры, связанные с Курилами, могут привести к вооруженной конфронтации. Они решили рассмотреть этот вопрос и узнать, сможет ли Россия победить Страну восходящего солнца без применения ядерного вооружения.

По части сухопутных сил Япония сильно уступает РФ, отметили эксперты. Ввиду этого Токио мог бы попытаться решить вопрос при помощи неплохого флота, но и тут у Москвы есть чем ответить, уверены китайские журналисты. В воздухе преимущество также у России, так как ВКС РФ способны конкурировать даже с ВВС США, не говоря уже о других государствах. Таким образом, россияне смогут «одной левой» разбить Японию в битве за Курилы даже без применения ядерного потенциала, если разногласия из-за островов перерастут в вооруженный конфликт, резюмировали в Sohu.

Ранее жители Японии усомнились в том, что Токио когда-либо сможет получить контроль над Курильскими островами. По их словам, японскому руководству не стоит надеяться на то, что даже некоторые острова могут оказаться под флагами Страны восходящего солнца.

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россия япония курилы война курильские острова sohu
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