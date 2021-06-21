Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:50
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
Все новости

Три человека погибли после аварии с лошадью в Татарстане

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:30
Происшествия
Три человека погибли после аварии с лошадью в Татарстане
pixabay.com  /  suju-foto / 2147 images

Казань, 21 июня. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства смертельной аварии недалеко от села Бикбулово.

Согласно первоначальным сведениям, по дороге на большой скорости ехал автомобиль ВАЗ. Водитель поздно заметил вышедшую на дорогу лошадь и не успел затормозить. Врезавшись в лошадь, автомобиль полетел дальше в кювет.

На месте аварии погибли три человека, одному удалось уцелеть, он госпитализирован.

Водитель японского автомобиля совершил аварию в центре Хабаровска. Лихач врезался в колеса мусоровоза. Автомобилист почти не пострадал, а две его пассажирки попали в реанимацию, сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека погибли после аварии с лошадью в Татарстане
авария смерть лошадь
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru