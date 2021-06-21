Три человека погибли после аварии с лошадью в Татарстане

Казань, 21 июня. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства смертельной аварии недалеко от села Бикбулово.

Согласно первоначальным сведениям, по дороге на большой скорости ехал автомобиль ВАЗ. Водитель поздно заметил вышедшую на дорогу лошадь и не успел затормозить. Врезавшись в лошадь, автомобиль полетел дальше в кювет.

На месте аварии погибли три человека, одному удалось уцелеть, он госпитализирован.

Водитель японского автомобиля совершил аварию в центре Хабаровска. Лихач врезался в колеса мусоровоза. Автомобилист почти не пострадал, а две его пассажирки попали в реанимацию, сообщало Deita.