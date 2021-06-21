CNN: экономика США никогда не станет прежней

Вашингтон, 21 июня. Экономика Соединенных Штатов Америки может уже никогда не вернуться к «нормальному состоянию», который отмечался до наступления пандемии.

Аналитики, основываясь на индексе Back-to-Normal, заявили, что экономические показатели постепенно восстанавливаются. Они также отмечают, что пандемия могла изменить некоторые «фундаментальные основы экономики».

«Это означает, что она (экономика — прим. ред.) никогда не вернется к «нормальному состоянию», — пишет CNN.

Многие люди выбрали с приходом пандемии работать удаленно и приспосабливаются к новым условиям. К тому же после коронавирусных шоков могут не восстановиться в прежних объемах деловые поездки граждан. Это в свою очередь окажет влияние на авиаперелеты и спрос на нефть, уверены в Moody's Analytics.

Также в США сейчас подается примерно в два раза больше заявлений по безработице, чем до коронавируса. В государстве отмечается и рост бездомных граждан: в одной только Калифорнии их около 161 тысячи человек.