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CNN: экономика США никогда не станет прежней

Экономика
CNN: экономика США никогда не станет прежней
Global Look Press  /  Michael Szönyi/imageBROKER.com

Вашингтон, 21 июня. Экономика Соединенных Штатов Америки может уже никогда не вернуться к «нормальному состоянию», который отмечался до наступления пандемии.

Аналитики, основываясь на индексе Back-to-Normal, заявили, что экономические показатели постепенно восстанавливаются. Они также отмечают, что пандемия могла изменить некоторые «фундаментальные основы экономики».

«Это означает, что она (экономика — прим. ред.) никогда не вернется к «нормальному состоянию», — пишет CNN.

Многие люди выбрали с приходом пандемии работать удаленно и приспосабливаются к новым условиям. К тому же после коронавирусных шоков могут не восстановиться в прежних объемах деловые поездки граждан. Это в свою очередь окажет влияние на авиаперелеты и спрос на нефть, уверены в Moody's Analytics.

Также в США сейчас подается примерно в два раза больше заявлений по безработице, чем до коронавируса. В государстве отмечается и рост бездомных граждан: в одной только Калифорнии их около 161 тысячи человек.

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сша экономика восстановление пандемия коронавирус
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