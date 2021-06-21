Салихова вспомнила, как Газизов заподозрил Тедеско в нетрадиционной ориентации

Москва, 21 июня. Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о подозрениях экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова в адрес бывшего тренера команды Доменико Тедеско.

По словам Салиховой, Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Например, бывший гендиректор заподозрил экс-наставника «Спартака» в нестандартных предпочтениях в личной жизни.

«С августа месяца он мне с Федуном говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это ужас и абсолютно неправильно. Я была в шоке», — вспомнила супруга президента клуба в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

Предположения Газизова о Тедеско были спровоцированы тем, что никто не видит семью наставника. Тогда Салихова позвонила тренеру и обсудила с ним этот вопрос. По словам жены Федуна, в личном разговоре Тедеско заявил, что у него есть семья и дочь, но его близких никто не видит, поскольку он их оберегает, передает RT.

Зарема Салихова ранее вышла из состава совета директоров «Спартака». В одном из интервью она объяснила это решение.