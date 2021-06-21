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Врач Зайцев назвал причину, по которой переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили

Общество
Врач Зайцев назвал причину, по которой переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
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Москва, 21 июня. Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил причину, почему перенесшие COVID-19 люди ощущают запах гнили.

Коронавирусная инфекция может привести к риниту и гаймориту. Из-за воспаления возникает отек слизистой не только носа, но и отверстий между пазухой и его полостью. Но точный диагноз можно узнать только после обследования у врача, сделав рентгеновский снимок или КТ.

Здоровье зубов может серьезно пострадать из-за вирусных и инфекционных заболеваний. Медики установили, какое влияние коронавирус оказывает на полость рта.

Медики Индии рассказали об опасном синдроме у заразившихся коронавирусной инфекцией. Это ковидная аносмия — потеря обоняния. Врачи считают, что этот синдром — не что иное, как признаки развивающейся болезни Паркинсона, передает «Ридус».

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коронавирус COVID-19 гайморит гнилой запах
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