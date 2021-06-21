В ОБСЕ поблагодарили Россию за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Москва, 21 июня. ОБСЕ благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила генсек организации Хельга Шмид.

В организации отметили, что Минская группа выступает отличной площадкой для сближения позиций и достижения мира.

«Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», — рассказала Шмид.

Представители ОБСЕ выразили России благодарность за участие и помощь в столь нелегком деле. Также генсек организации подчеркнула, что надеется и на дальнейшее участие Москвы в переговорах.

Ранее первый премьер-министр Армении Вазген Манукян заявил, что если бы Россия не вмешалась, то война продолжалась и дальше. Москве удалось приостановить агрессию со стороны Азербайджана.