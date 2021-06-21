Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:50
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
Все новости

В ОБСЕ поблагодарили Россию за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:14
Армия
В ОБСЕ поблагодарили Россию за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Москва, 21 июня. ОБСЕ благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила генсек организации Хельга Шмид.

В организации отметили, что Минская группа выступает отличной площадкой для сближения позиций и достижения мира.

«Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», — рассказала Шмид.

Представители ОБСЕ выразили России благодарность за участие и помощь в столь нелегком деле. Также генсек организации подчеркнула, что надеется и на дальнейшее участие Москвы в переговорах.

Ранее первый премьер-министр Армении Вазген Манукян заявил, что если бы Россия не вмешалась, то война продолжалась и дальше. Москве удалось приостановить агрессию со стороны Азербайджана.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В ОБСЕ поблагодарили Россию за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
россия обсе карабах
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru