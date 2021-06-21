Партия Пашиняна самостоятельно сформирует правительство

Ереван, 21 июня. Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сформирует собственное правительство. Такое право политсила получает согласно Конституции РА.

Партия Пашиняна выиграла парламентские выборы, получив 53,92% от всех проголосовавших. На втором месте расположился блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна с 21,04% голосов.

В парламент не войдут партия «Процветающая Армения» популярного бизнесмена Гарика Царукяна, набравшая 3,96% голосов, и блок «Честь имею» экс-президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23% голосов. Это связано с законодательством Армении, по которому установлен минимальный лимит для прохождения в парламент — 7% и 5% — для блока и партии соответственно.

Голосование в парламент прошло 20 июня с участием 21 партии и четырех блоков.

Раннее Пашинян отдал свой голос на парламентских выборах Армении, проигнорировав общение с представителями СМИ. Пресс-служба Пашиняна не уточняла, где и. о. премьера страны будет голосовать.