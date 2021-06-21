Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:50
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
Все новости

Партия Пашиняна самостоятельно сформирует правительство

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:05
Политика
Партия Пашиняна самостоятельно сформирует правительство
Федеральное агентство новостей

Ереван, 21 июня. Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сформирует собственное правительство. Такое право политсила получает согласно Конституции РА.

Партия Пашиняна выиграла парламентские выборы, получив 53,92% от всех проголосовавших. На втором месте расположился блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна с 21,04% голосов.

В парламент не войдут партия «Процветающая Армения» популярного бизнесмена Гарика Царукяна, набравшая 3,96% голосов, и блок «Честь имею» экс-президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23% голосов. Это связано с законодательством Армении, по которому установлен минимальный лимит для прохождения в парламент — 7% и 5% — для блока и партии соответственно.

Голосование в парламент прошло 20 июня с участием 21 партии и четырех блоков.

Раннее Пашинян отдал свой голос на парламентских выборах Армении, проигнорировав общение с представителями СМИ. Пресс-служба Пашиняна не уточняла, где и. о. премьера страны будет голосовать.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Партия Пашиняна самостоятельно сформирует правительство
выборы армения пашинян
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru