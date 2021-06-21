Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:50
15:48
Происшествия
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
Все новости

Лавров анонсировал переговоры России и Турции по вопросам Украины и НАТО

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:01
Армия
Лавров анонсировал переговоры России и Турции по вопросам Украины и НАТО
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 21 июня. Москва намерена обсудить с Анкарой вопросы, касающиеся втягивания Украины в состав НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, данная тема может быть поднята во время ближайших российско-турецких контактов.

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь», — указал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев закупил турецкие ударные беспилотники Bayraktar, чтобы «сдерживать» Россию. При этом до этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявлял, что БПЛА Bayraktar повысят потенциал польской армии и позволят укрепить восточные границы НАТО, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лавров анонсировал переговоры России и Турции по вопросам Украины и НАТО
украина россия турция нато лавров мид рф
Комментировать
Эксклюзив
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
В военной академии им. Фрунзе полыхает кабинет руководства
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru