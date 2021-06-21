Лавров анонсировал переговоры России и Турции по вопросам Украины и НАТО

Москва, 21 июня. Москва намерена обсудить с Анкарой вопросы, касающиеся втягивания Украины в состав НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, данная тема может быть поднята во время ближайших российско-турецких контактов.

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь», — указал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев закупил турецкие ударные беспилотники Bayraktar, чтобы «сдерживать» Россию. При этом до этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявлял, что БПЛА Bayraktar повысят потенциал польской армии и позволят укрепить восточные границы НАТО, передает RT.