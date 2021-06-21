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Татьяна Брухунова поразила подписчиков натуральной фигурой в купальнике

Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова поразила подписчиков натуральной фигурой в купальнике
instagram.com  /  @bruhunova

Мале, 21 июня. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике и поразила поклонников формами.

Жена артиста опубликовала снимки из отпуска, который она проводит на Мальдивах, на своей странице в Instagram. На фото Брухунова позирует в ярко-розовом слитном купальнике с птицами, расположившись на качелях, установленных прямо в воде.

В посте под кадрами молодая супруга Петросяна рассказала, что ее радует и вдохновляет. Жена юмориста любит природу, свежие цветы, вкусную еду, домашний порядок и уют, а также вставать без будильника.

Снимки Брухуновой произвели фурор среди ее подписчиков. Поклонники жены Петросяна оставили ей множество комплиментов в комментариях. Некоторым пользователям соцсети понравилась натуральная фигура знаменитости.

«Таких уже, наверное, и не осталось, натуральных!!! Красавица Татьяна!!!»;

«Не перестаю любоваться вами. Фигурка просто супер!»;

«Точеная фигура, хорошая панама, купальник с попугаями.... Все супер!»;

«Очаровательная! Купальник — супер, сидит красиво. Фигура — высший класс!» — написали восхищенные фанаты.

Татьяна Брухунова часто радует поклонников, демонстрируя модные образы. Например, она показывала поклонникам стильный лук с сумкой за 200 тысяч рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Брухунова поразила подписчиков натуральной фигурой в купальнике
петросян звезды брухунова
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