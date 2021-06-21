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Итоги летних юнармейских игр подведены в лагере «Орленок»

Общество
Итоги летних юнармейских игр подведены в лагере «Орленок»
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Краснодар, 21 июня. Представители 34 российских регионов приняли участие в летних юнармейских играх на территории оздоровительного лагеря «Орленок».

На побережье Краснодарского края съехались более ста мальчишек и девчонок со всей России на трехнедельную смену в самом известном лагере страны. Юнармейцы активно проводили время – ходили в походы, купались в море, участвовали в различных соревнованиях и просветительских программах.

«В «Орленке» - шикарный бассейн и море - то, что мне нужно в первую очередь! Здесь я победила на соревнованиях, была первой на дистанции 50 метров вольным стилем. И еще — я подружилась с ребятами со всей страны!», — рассказала Анастасия Архипова из Подмосковья.

В других соревнованиях на дорожках бассейна «Орленок» были лучшими Лев Никитин из Калининградской области и Даниил Дмитров из Ростовской области, в настольном теннисе первенствовал Вячеслав Кулаков из Красноярского края, в легкой атлетике — Даниил Говорков из Москвы, Диляра Туешева из Ульяновской области и другие ребята.

Ранее сообщалось о посещении юнармейцами выставки вооружений и тира на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

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игры юнармия орленок
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