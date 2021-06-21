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Лавров призвал ОБСЕ обратить внимание на преследование российских СМИ в Европе

  /   Обновлено: 21 июня 2021 15:16
Политика
Лавров призвал ОБСЕ обратить внимание на преследование российских СМИ в Европе
flickr.com  /  МИД России

Москва, 21 июня. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе следует изучить инциденты, связанные с преследованием российских СМИ в некоторых странах Европы, заявили в МИД РФ.

Поведение властей в европейских государствах заслуживает отдельного внимания. В скором времени в Россию приедет представитель ОБСЕ по вопросам СМИ, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в ОБСЕ указали на проблемы Украины с перемещением по морским акваториям. Это связано с «действиями России», из-за которых якобы экономика страны находится под угрозой, отметил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

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