Лавров призвал ОБСЕ обратить внимание на преследование российских СМИ в Европе

Москва, 21 июня. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе следует изучить инциденты, связанные с преследованием российских СМИ в некоторых странах Европы, заявили в МИД РФ.

Поведение властей в европейских государствах заслуживает отдельного внимания. В скором времени в Россию приедет представитель ОБСЕ по вопросам СМИ, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в ОБСЕ указали на проблемы Украины с перемещением по морским акваториям. Это связано с «действиями России», из-за которых якобы экономика страны находится под угрозой, отметил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.