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Полиция задержала виновницу смертельного ДТП под Волгоградом

  /   Обновлено: 21 июня 2021 14:49
Происшествия
Полиция задержала виновницу смертельного ДТП под Волгоградом
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Волгоград, 21 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнюю москвичку по подозрению в причастности к смертельной аварии, случившейся во Фроловском районе.

Следователи СУ СК по Волгоградской области намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, подозреваемая, не убедившись в безопасности маневра, выехала для обгона на полосу встречного движения. В результате ее действий, водитель автомобиля Ford Focus, чтобы избежать столкновение, выехал на обочину. Иномарку занесло, и она столкнулась с встречным большегрузом. В машине находилась семья с двумя детьми. Мужчина и женщина, а также их шестимесячный сын погибли на месте аварии. Врачи ведут борьбу за жизнь трехлетней девочки. Она находится в тяжелом состоянии.

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дтп смерть задержание волгоградская область
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