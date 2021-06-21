Полиция задержала виновницу смертельного ДТП под Волгоградом

Волгоград, 21 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнюю москвичку по подозрению в причастности к смертельной аварии, случившейся во Фроловском районе.

Следователи СУ СК по Волгоградской области намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, подозреваемая, не убедившись в безопасности маневра, выехала для обгона на полосу встречного движения. В результате ее действий, водитель автомобиля Ford Focus, чтобы избежать столкновение, выехал на обочину. Иномарку занесло, и она столкнулась с встречным большегрузом. В машине находилась семья с двумя детьми. Мужчина и женщина, а также их шестимесячный сын погибли на месте аварии. Врачи ведут борьбу за жизнь трехлетней девочки. Она находится в тяжелом состоянии.