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Минздрав разработал рекомендации для ревакцинации от коронавируса в РФ

  /   Обновлено: 21 июня 2021 14:51
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Общество
Минздрав разработал рекомендации для ревакцинации от коронавируса в РФ
pixabay.com

Москва, 21 июня. Ревакцинацию от коронавируса нужно проводить каждые шесть месяцев, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Программу ревакцинации можно запускать раз в полгода в периоды эпидемического подъема заболеваемости коронавирусом. При стабильной ситуации с распространением COVID-19 повторную прививку можно делать примерно раз в год, уточнил Мурашко.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» появится на рынке в ближайшую неделю, заявили в Минздраве РФ. Врачи планируют использовать препарат в рамках программы ревакцинации.

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россия минздрав рекомендации ревакцинация
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