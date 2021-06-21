Минздрав разработал рекомендации для ревакцинации от коронавируса в РФ

Москва, 21 июня. Ревакцинацию от коронавируса нужно проводить каждые шесть месяцев, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Программу ревакцинации можно запускать раз в полгода в периоды эпидемического подъема заболеваемости коронавирусом. При стабильной ситуации с распространением COVID-19 повторную прививку можно делать примерно раз в год, уточнил Мурашко.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» появится на рынке в ближайшую неделю, заявили в Минздраве РФ. Врачи планируют использовать препарат в рамках программы ревакцинации.