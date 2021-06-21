Песчаные бури и 38-градусная жара надвигаются на Дагестан

Махачкала, 21 июня. Жаркая погода в Дагестане продлится до начала следующей недели, в отдельных районах она усилится до 38 градусов. Уже сейчас на севере республики наблюдаются песчаные бури, сообщил ФАН руководитель регионального гидрометцентра Абдулгалим Дадашев.

По словам специалиста, бури вызваны выносом воздушных масс с юго-востока — с пустынь Средней Азии и Среднего Востока. Они поддерживаются ветром, скорость которого в северной части Дагестана достигает 23 метров в секунду.

«Сильный юго-восточный ветер дует со скоростью до 17–20 метров в секунду, в отдельных северных районах — до 23 метров в секунду. В Тарумовском и Ногайском районах наблюдаются пылевые и песчаные бури. Однако их площадь и сила на большей части Калмыкии, в Астраханской области и в Ставропольском крае выше, чем сейчас в Дагестане», — рассказал Дадашев.

Он отметил, что установившаяся в середине прошлой недели жаркая погода в республике продлится еще неделю. Причем в низменных районах температура может подняться до 38 градусов.

«У нас жаркая погода установилась фактически с 17–18 июня и продлится примерно до 28 июня. Осадков не ожидается. Дневные температуры в приморских районах — от 28 до 32 градусов, в предгорных — от 26 до 31 и местами до 35 градусов, в низменных — от 32 до 38, в горных — от 25 до 30 и местами до 34 градусов», — сказал глава республиканского гидрометцентра.

Ранее ФАН сообщал, что климат центральной и южной части Дагестана специалистами уже характеризуется как сухой субтропический. Однако, как отмечал Дадашев, ситуация может измениться уже в ближайшие десятилетия.