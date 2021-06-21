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Коронакризис показал Европе важность традиционных энергоносителей

Экономика
Коронакризис показал Европе важность традиционных энергоносителей
pixabay.com

Цюрих, 21 июня. Несмотря на риторику, завязанную на переходе к альтернативным источникам энергии и повсеместную экологизацию, Европа увеличивает закупки угля.

Страны Европы стали больше использовать уголь в своей экономике по сравнению с 2020 годом. Компания из Швейцарии Axpo Solutions AG приводит свежие данные по статистике.

Местные производства пытаются восполнить потери, пишет РИА Новости. Поэтому электричество неожиданно понадобилось в гораздо больших объемах, чем ранее.

Обеспечить регион с помощью газа не удается, так как аномально холодная зима спровоцировала повышенное потребление голубого топлива. Из-за этого страны выкачивали дополнительные объемы голубого топлива из ПХГ — теперь в них находится на четверть меньше энергоносителя, чем в 2020 году.

Помимо этого, уменьшился транзит российского топлива через Украину. Как полагают эксперты Bloomberg, это может быть связано с акцентом Москвы на газопровод «Северный поток — 2». Так или иначе, совокупность ряда факторов привела к тому, что газ сейчас продается по цене в 363,8 доллара за тыс. куб. м. — несоизмеримо высокая цена по сравнению с прошлым годом.

Поэтому как бы в Европе не выступали за отказ от нефти, газа и угля, нестандартные события и колебания на рынке могут в один момент заставить вчерашних апологетов экологизации голосовать за наращивание поставок совсем не «зеленого» угля.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков согласен с тем, что Европе сложно маневрировать в энергетическом вопросе, потому что у популярности угля есть серьезные основания.

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экология европа электроэнергия потребление угля
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