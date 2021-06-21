Банк России повысил официальные курсы валют к рублю

Москва, 21 июня. Стоимость доллара и евро поднялась по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США вырос на 97,71 копейки и составил 73,20 рубля за единицу. Европейская валюта подорожала на 89,99 копейки и достигла 86,89 рубля за евро, следует из опубликованных на сайте регулятора данных.

Стоимость доллара на открытии торгов Мосбиржи выросла на 0,23%, до 73,02 рубля. Стоимость евро достигла 86,54 рубля.

К середине июля 2021 года доллар будет находиться в рамках 72–73,5 рубля, а европейская валюта будет колебаться на уровне 86–87 рублей. Такой прогноз озвучил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.