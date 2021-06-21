Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июня 15:49
15:47
Общество
Подмосковье получит первые дозы «Спутника Лайт» в начале июля
15:45
Общество
Верблюд Саламыч предсказал победу россиян в матче с Данией
15:44
Происшествия
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
15:41
Происшествия
Здание военной академии им. Фрунзе загорелось в центре Москвы
15:40
Шоу-бизнес
Основатель группы «Мираж» требует более 25 миллионов рублей с бывших солисток
15:39
Политика
Журналист Придыбайло рассказал об отсутствии национализма в Советском Союзе
15:38
Искусственный интеллект составил прогноз для сборной России на Евро-2020
15:37
Общество
Беглов призвал петербуржцев не откладывать вакцинацию от COVID-19
15:36
Экономика
American Airlines отменяет сотни рейсов из-за возникших у авиакомпании проблем
15:33
Общество
Власти Нижегородской области обязали организации привить от COVID-19 сотрудников
Все новости

Банк России повысил официальные курсы валют к рублю

Экономика
Банк России повысил официальные курсы валют к рублю
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 21 июня. Стоимость доллара и евро поднялась по отношению к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США вырос на 97,71 копейки и составил 73,20 рубля за единицу. Европейская валюта подорожала на 89,99 копейки и достигла 86,89 рубля за евро, следует из опубликованных на сайте регулятора данных.

Стоимость доллара на открытии торгов Мосбиржи выросла на 0,23%, до 73,02 рубля. Стоимость евро достигла 86,54 рубля.

К середине июля 2021 года доллар будет находиться в рамках 72–73,5 рубля, а европейская валюта будет колебаться на уровне 86–87 рублей. Такой прогноз озвучил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России повысил официальные курсы валют к рублю
банк россии рубль курсы валют
Комментировать
Эксклюзив
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
Вода уже затекает в окна: стихия продолжает изнурять один из районов Ялты
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 93436 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
Армия 66248 19 июня 2021
Жесткий ответ России на выходку НАТО в Балтике впечатлил китайских экспертов
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
Армия 62060 18 июня 2021
В Китае рассказали, чем Индонезия заплатила за отказ от российских Су-35
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Общество 52011 19 июня 2021
В центре «Вектор» раскрыли правду о происхождении коронавируса
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 51508 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Рейтинг@Mail.ru