Хилькевич поставила на место критикующих ее губы на кадрах в военной форме

Москва, 21 июня. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич спровоцировала критику в свой адрес кадрами в военной форме. Актриса дала резкий ответ на нападки комментаторов.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, снятые во время работы над новым проектом. Хилькевич не поделилась деталями, но сообщила, что играет медсестру времен Великой Отечественной войны. Однако подписчики актрисы возмутились этими кадрами, отметив, что ее внешность, а в особенности губы, не соответствуют тому историческому периоду.

«Во время Великой Отечественной войны таких губ накачанных не было!!!»; «Не просто медсестра, а медсестра с накачанными губами», — написали комментаторы.

Хилькевич ответила критикующим ее губы в новом посте. Звезда отметила, что давно не испытывала на себе столько хейта. Актриса поставила авторов негативных комментариев на место, заявив, что не делает инъекции для увеличения объема губ.

«У меня всегда была вполне нормальная форма и объем», — подчеркнула знаменитость.

По словам Хилькевич, она решилась на инъекцию в губы после рождения первого ребенка, но через две недели откачала гель. Артистка утверждает, что после этого больше ничего не делала с губами. Звезда добавила, что ее расстраивает осуждение, которое вызывает военная тематика.

«Почему, если не нравится, нельзя промолчать и заняться своим делом, вместо того, чтобы поливать других и осуждать в соцсетях?» — подытожила актриса.

У Анны Хилькевич две дочери от бизнесмена Артура Волкова. Артистка признавалась, что допустила ошибку в воспитании детей.