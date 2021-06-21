Депутат Шеремет сравнил продление санкций Евросоюза по Крыму с опасной игрой

Москва, 21 июня. Евросоюз ведет опасную игру, продлевая антироссийские санкции по Крыму, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Представители Евросоюза согласовали продление ограничений против Крыма до 23 июня 2022 года, пишет НСН. Запад по-прежнему выступает против воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

«Евросоюз, придерживаясь антироссийского курса, ведет опасную игру», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что западные страны следуют заведомо проигрышным путем, усугубляя отношения с российской стороной. У иностранных политиков не хватает мужества признать законность прошедшего в 2014 году крымского референдума, передает слова парламентария РИА Новости.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейские санкции против Крыма. По ее словам, это «любимые грабли» Евросоюза.