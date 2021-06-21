Блок Кочаряна не признает итоги выборов в Нацсобрание Армении

Ереван, 21 июня. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна не признает результаты прошедших парламентских выборов в республике.

Как заявил представитель блока, Кочарян и его сторонники намерены обратиться в Конституционный суд Армении с требованием разобраться в итогах голосования, которое состоялось в республике 20 июня.

Ранее известный российский политтехнолог Марат Баширов заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян может одержать победу на выборах в парламент лишь потому, что только он догадался предложить путь развития страны без военного конфликта.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Нацсобрание республики, набрав наибольшее количество голосов избирателей.