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Блок Кочаряна не признает итоги выборов в Нацсобрание Армении

  /   Обновлено: 21 июня 2021 14:40
Политика
Блок Кочаряна не признает итоги выборов в Нацсобрание Армении
wikipedia.org  /  Limegirl / CC BY-SA 3.0

Ереван, 21 июня. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна не признает результаты прошедших парламентских выборов в республике.

Как заявил представитель блока, Кочарян и его сторонники намерены обратиться в Конституционный суд Армении с требованием разобраться в итогах голосования, которое состоялось в республике 20 июня.

Ранее известный российский политтехнолог Марат Баширов заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян может одержать победу на выборах в парламент лишь потому, что только он догадался предложить путь развития страны без военного конфликта.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Нацсобрание республики, набрав наибольшее количество голосов избирателей.

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Все новости / Политика / Блок Кочаряна не признает итоги выборов в Нацсобрание Армении
Армения выборы кочарян
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