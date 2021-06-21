«НАТО — обуза для США»: Кедми объяснил, почему Альянс не спасет американцев в войне с Россией

Москва, 21 июня. США останутся один на один с Россией в возможной войне из-за низкой боеспособности стран НАТО, уверен израильский эксперт Яков Кедми.

Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена пытается вернуть себе позиции «мирового жандарма», передает «Экономика сегодня» слова политолога из Израиля Якова Кедми, сказанные им в эфире YouTube-канала Iton TV. Он считает, что намерения Вашингтона вернуться к формату региональных союзов являются устаревшими. Однако мир сильно изменился за последние годы, ввиду чего США буквально остаются в одиночестве, а единственным военным объединением является НАТО, которая абсолютно беспомощна и представляет собой ненужный пережиток прошлого.

Боеспособность стран Североатлантического альянса вызывает большие сомнения, заявил эксперт, объяснив, почему Альянс не спасет американцев в войне с Россией. По его словам, роль блока на территории Европы в случае вооруженного противостояния между США и РФ будет незначительной. Кедми подчеркнул, что в ходе такого конфликта европейские государства будут стерты с лица земли.

«С военной точки зрения НАТО — обуза для США, не играющая никакой роли в Европе. И блок не может играть никакой военной роли в случае конфликта России с США. Да, в результате этого конфликта Европа — или ее часть — будет уничтожена. Но на этом все. НАТО абсолютно бесполезна», — отметил политолог.

Ранее испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо выстраивать конструктивный диалог с Россией и Китаем. Тем не менее, по ее мнению, руководству НАТО необходимо при этом придерживаться жесткой позиции.