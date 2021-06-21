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Солнечную батарею установили на поверхности МКС

Общество
Солнечную батарею установили на поверхности МКС

Монтажные работы проводили астронавты NASA и Европейского космического агентства — американец Шейн Кимбро и француз Томас Песке. В открытый космос они выходили за эту неделю дважды.

16 июня Шейн и Томас смонтировали первую солнечную панель, но не смогли ее развернуть по техническим причинам. Во второй раз им потребовалось больше шести часов, чтобы завершить дело. Солнечную батарею астронавты закрепили на внешней поверхности Международной космической станции, аппарат подключили и развернули.

Установка следующей солнечной батареи запланирована на конец июня. Состояние уже установленных панелей, по сообщению NASA, ухудшается, они изнашиваются.

Первые панели на орбитальном комплексе устанавливали в конце 2000 года, срок службы приборов рассчитан на 15 лет.

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космос мкс астронавты
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