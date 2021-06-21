Россия отправит первые чартерные рейсы в Турцию уже 22 июня

Москва, 21 июня. Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся уже 22 июня, следует из опроса туристических компаний.

Первые самолеты на турецкие курорты из России отправятся сразу после отмены ограничения на авиасообщение. При этом в полном объеме туроператоры развернут перевозку пассажиров в течение двух недель.

Недавно стало известно, что правительства России и Израиля ведут переговоры о том, чтобы разрешить российским туристам перелеты между странами, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Обсуждения ведутся по линии МИД и минздравов двух государств. Основанием для допуска российских туристов на территорию Израиля будет являться наличие прививки от коронавируса.