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У разбитого корыта: американцев ждет дефицит товаров к концу года

Экономика
У разбитого корыта: американцев ждет дефицит товаров к концу года
photl.com

Вашингтон, 21 июня. Граждане Соединенных Штатов Америки могут к концу текущего года столкнуться с дефицитом товаров, популярных в праздничный период.

Важные для мировой торговли южные китайские порты испытывают проблемы из-за вспышки COVID-19, пишут американские СМИ. Ситуация грозит дефицитом товаров в конце года, когда граждане США совершают праздничные покупки.

«Люди могут не найти все необходимое при покупке рождественских подарков в конце этого года», — цитирует CNN аналитиков.

Крупные судоходные компании предупреждают своих клиентов о задержках поставок, изменениях привычных маршрутов и росте сборов. Некоторые американские порты забиты контейнеровозами, что заставило Национальную федерацию розничной торговли обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой решить проблему. Также эксперты указывают, что напряжение в «хрупкой» глобальной цепочке поставок будет ощущаться в течение года.

Сообщения о новых случаях COVID-19 в основном приходятся на промышленно развитую провинцию Гуандун, сообщает Федеральное агентство новостей. Вспышка коронавируса вызвала резкий рост в перечне транспортных расходов.

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