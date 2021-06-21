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В США выразили надежду на скорейшее возобновление диалога с Северной Кореей

Политика
В США выразили надежду на скорейшее возобновление диалога с Северной Кореей
wikipedia.org  /  Uwe Brodrecht / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 21 июня. Власти США надеются на возобновление диалога с КНДР, об этом заявил спецпредставитель Вашингтона по Северной Корее Сон Ким.

Встреча Кима со коллегой из правительства Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком состоялась 21 июня. В ходе переговоров Сон Ким отметил, что США готовы ко всем сценариям развития отношений с КНДР.

«Надеемся, что упоминание председателем (Государственного совета КНДР. — Прим. ред.) Ким Чен Ыном диалога является признаком того, что мы скоро получим положительный ответ», — высказался спецпредставитель Вашингтона.

Кроме того, чиновник подтвердил приверженность США линии полного ядерного разоружения Корейского полуострова при помощи дипломатии.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова и к ведению диалога с США и к возможному противостоянию. Также Ким Чен Ын во время выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи объявил о возможной угрозе голода в стране. Он пояснил, что напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфунов, обрушившихся на страну в 2020 году, пишет НСН.

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сша кндр северная корея
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