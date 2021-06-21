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Двое детей пострадали в ходе перестрелки в Далласе

США
Двое детей пострадали в ходе перестрелки в Далласе
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Даллас, 21 июня. Во время перестрелки в одном из торговых центров Далласа, штат Техас, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Один из подростков получил пулевое ранение в ногу. Об этом сообщает FOX News.

По данным СМИ, стрельба началась около 12:30 дня в торговом центре Dallas strip mall между двумя группами людей, одна из которых отмечала выпускной, а другая — день рождения. Сначала между участниками торжеств началась драка, затем раздались выстрелы, в итоге были ранены шесть взрослых и двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 15 лет. Один из подростков получил серьезное огнестрельное ранение в ногу.

Полицейские заявили, что ранения не представляют угрозы для жизни пострадавших. Правоохранители продолжают устанавливать подробности произошедшего.

В конце мая несостоявшийся самоубийца расстрелял трех полицейских в Техасе. Одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а двух других пришлось госпитализировать.

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сша техас перестрелка
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