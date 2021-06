Двое детей пострадали в ходе перестрелки в Далласе

Даллас, 21 июня. Во время перестрелки в одном из торговых центров Далласа, штат Техас, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Один из подростков получил пулевое ранение в ногу. Об этом сообщает FOX News.

По данным СМИ, стрельба началась около 12:30 дня в торговом центре Dallas strip mall между двумя группами людей, одна из которых отмечала выпускной, а другая — день рождения. Сначала между участниками торжеств началась драка, затем раздались выстрелы, в итоге были ранены шесть взрослых и двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 15 лет. Один из подростков получил серьезное огнестрельное ранение в ногу.

Two celebratory events taking place next to each other in East Dallas ends after a gun battle erupts between both groups - Multiple people injured. Details: @FOX4 @GoodDayFox4 pic.twitter.com/T2a02zR8AV