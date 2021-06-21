Зеленский загнал себя в цугцванг идеей досрочных выборов президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сам себя загнал в ситуацию, не имеющую позитивных решений: широко обсуждаемый на «незалежной» вариант с досрочными президентскими выборами его никак не спасет.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший текущее положение украинского лидера.

Сейчас, когда «пороховой дым» после саммита Россия—США рассеивается, в повестку отечественных СМИ постепенно возвращается Украина. Действия Владимира Зеленского дают основания некоторым аналитикам предполагать, что он подумывает о перспективе досрочных президентских выборов. Указывается и возможное время запуска подобной «перезагрузки» — после Дня независимости Украины уже в этом году. Называется даже человек, который способный курировать такую инициативу, — глава Офиса президента Андрей Ермак.

Что может подтолкнуть Зеленского к досрочным президентским выборам? И способен ли он их выиграть?

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Зеленский в море проблем

Лето на постсоветском пространстве традиционно считается политическими каникулами, а также временем для подготовки к следующему сезону. На Украине главной темой политического «завтра» выступает возможность досрочных президентских выборов, инициированных Офисом президента. О такой возможности поговаривают в кулуарах Верховной рады и вовсю сплетничают в украинских пабликах.

Всеукраинский интерес к теме досрочных выборов главы государства вполне понятен. Президент Зеленский сейчас стоит перед необходимостью создания и запуска очередного плана, который позволил бы ему удержаться у власти. Прежний его проект «твердой руки» электорально себя исчерпал и требует перезагрузки. СНБО, как коллективный политический орган, у Зеленского тоже не взлетел.

Замысел Владимира Александровича по разгрому оппозиции с прицелом на электоральный рост также себя не оправдал. Закрытие каналов и санкции в отношении Виктора Медведчука не привели к росту рейтинга Зеленского — правда, оппозиция в лице ОПЗЖ, погрязшая во внутрипартийной борьбе, также упустила шанс завоевать сердца граждан Украины.

Президентский университет с зарплатой преподавателей в 4 тысячи долларов на фоне разрушенной системы образования, проект посадки миллиарда деревьев за три года на фоне хищнической вырубки лесов и массового импорта украинской древесины в Европу — эти и другие распиаренные Офисом президента «прорывные инициативы» Зеленского уже начинают бесить украинскую общественность. Стремление «пана Зе» забить повестку своими иллюзорными проектами-«однодневками» превратилось в бумеранг, который раз за разом бьет по самому президенту.

На Украине уже открыто сравнивают финансовые амбиции окружения Зеленского со временами «семьи» Виктора Януковича. Масштабный передел экономики, превращение Офиса президента в «главсмотрящего» за финансовыми потоками и стремительный рост аппетитов команды «пана Зе» сформировали против Владимира Александровича элитарный консенсус.

Более того, в глазах олигархов все более теряет ценность сама президентская модель, скатывающаяся в откровенный авторитаризм. Поэтому среди «флагманов украинского бизнеса» вовсю идут разговоры о желательности возврата к парламентской системе власти, при которой Зеленскому и его партии «Слуга народа» ничего не светит.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Человек, который «поймал звезду»

Напомним, что на выборах 2019 года «пан Зе» получил рекордные 73,22% голосов. Согласно же актуальным данным Киевского международного института социологии, сейчас за него готовы проголосовать не более 23% избирателей. На ближайшую осень в стране анонсирован резкий рост тарифов, которые далее будут постоянно увеличиваться. Это неизбежно станет детонатором роста протестных настроений по всей Украине и, как следствие, приведет к еще большей просадке рейтинга популярности Владимира Александровича.

Свято место, как известно, пусто не бывает. Ослабление Зеленского даст возможность набрать политические очки ОПЗЖ и метящему в президенты Виталию Кличко, а также создаст благоприятные условия для укрепления независимости от Киева региональных властей и элит. Разумеется, все это сыграет не в пользу Зеленского на следующих президентских и парламентских выборах в 2024 году./p>

Между прочим, осенью закончится период отсутствия твердого внешнего политического контроля за Киевом. Глобальная пандемия и цикл выборов в Соединенных Штатах и в Европе на время оставили Украину наедине со своими проблемами. Страны-бенефициары решали свои острые вопросы, фактически предоставив Зеленского самому себе. Но тот, кроме темы Минских соглашений в самом радикальном антироссийском исполнении, каких-то иных содержательных вопросов развития отношений с Европой и США так и не придумал.

Зато Зеленский отметился попытками вмешательства во внутренние дела США, Франции и Германии. Плюс к этому, он занял агрессивно-инфантильную позицию в вопросе вступления Украины в НАТО. Не забудем и про откровенно контрпродуктивное и даже глупое поведение Владимира Александровича в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Уже не только Россия и ведущие европейские державы, но и США пришли к выводу, что проект будет реализован. Несмотря на это, президент Украины до сих пор продолжает насыщать медийное пространство публичными истериками, требуя остановки проекта.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Словом, оказавшись временно «беспризорным», Зеленский на международной арене пустился во все тяжкие. Неудивительно, что это обернулось для него настоящей катастрофой.

Очень скоро выполнение решений саммита Россия—США, ожидаемые китайско-американские переговоры и грядущая «пересменка» канцлеров в Германии сформируют границы нового глобального мира. И тогда вокруг Зеленского «стены начнут сходиться», существенно уменьшая пространство для маневров, провокаций и попыток манипуляций. Уже сейчас посольство США в ультимативном тоне потребовало от Киева передать странам G7 контроль над судебной системой и антикоррупционными силовыми органами Украины.

Словом, у Зеленского чем дальше, тем меньше остается шансов выиграть президентскую гонку в 2024 году. При этом главным противником президента Украины выступает непосредственно он сам — ежедневно своими непродуманными действиями все ниже «загоняющий под плинтус» собственный рейтинг. Образно выражаясь, лидер украинского государства сейчас оказался в положении велосипедиста — при малейшей остановке его велосипед завалится набок. Столь долго отыгрываемый бывшим шоуменом суперпопулизм больше не подкупает украинское население. Региональные элиты настроены к Киеву весьма враждебно. За рубежом количество симпатизантов украинского президента уменьшается прямо на глазах.

В то же время сам Зеленский «поймал звезду» — почувствовал вкус власти. С одной стороны, как фигура глубоко несамостоятельная, идущая в узком коридоре условий, навязанных США и ЕС, а с другой — как человек с огромными амбициями, «пан Зе» всеми силами пытается удержаться у руля и продлить свой срок пребывания на посту президента. Неконтролируемые амбиции, нестабильное эмоциональное состояние могут подтолкнуть его на самые радикальные шаги в деле сохранения своего положения.

Таким образом, Владимиру Александровичу срочно требуется план, который позволит изменить правила, обогнать конкурентов и создать свой темп развития политической ситуации. Одним из вариантов такого плана как раз и выступают досрочные выборы.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Хромая утка» по-украински

Конечно, в этом плане нет глубины: его главной движущей силой будут выступать лишь желание Зеленского избежать однозначно проигрышного для него варианта с одновременными президентскими и парламентскими выборами (как это будет в 2024-м) и стремление выйти на старт новой президентской гонки до того, как его политический рейтинг окончательно превратится в антирейтинг.

Насколько удачным может быть план с досрочными президентскими выборами? С учетом внешнеполитической конъюнктуры, ухудшения экономической ситуации на Украине и уверенно растущего раздражения от деятельности президента среди украинских элит и простого населения, досрочные выборы, скорее всего, обернутся для Владимира Александровича крахом. Причем после этого мгновенно рухнет вся выстроенная им властная конструкция, а правящая партия «Слуга народа» развалится на отдельные фракции, радостно готовые «продаться» той политической силе, которая больше заплатит.

Впрочем, абсолютно такие же перспективы ожидают Зеленского и на выборах в 2024-м. Если, конечно, он вообще досидит до этого года в кресле президента Украины. Используя американский политический жаргон, можно сказать, что Владимир Александрович уже через два года своего президентства превратился в «хромую утку». Если же обратиться к русскому языку, то тут текущий status quo Зеленского наиболее точно описывается фразой «Куда ни кинь — всюду клин».

Президент Украины оказался в ситуации, не имеющей для него позитивных решений. Причем автором этого политического цугцванга является в первую очередь сам Владимир Александрович Зеленский. Что тут скажешь? Талант — это страшная сила!..