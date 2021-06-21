Благодаря социальным проектам оргкомитета Евро-2020 дети с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга стали частью большого праздника — чемпионата Европы по футболу. Об этом на пресс-конференции городского пресс-центра Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявил известный актер, народный артист России, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга, посол Евро-2020 в России Константин Хабенский.

Хабенский отметил, что подопечные его благотворительного фонда принимали активное участие в подготовке футбольного турнира в Петербурге.

«Чемпионат Европы по футболу — праздник для миллионов людей. Мне приятно и радостно, что частью этого мероприятия стали дети с онкологией мозга. В то время как их сверстники ездят на море, ходят в школу и так далее, наши дети вынуждены все время находиться в больнице. Благодаря социальным проектам оргкомитета, они тоже почувствовали себя командой и стали частью этого праздника», — отметил Хабенский.

Актер напомнил, что в прошлом году футболисты российской сборной выходили на матч в свитшотах, которые были расписаны детьми онкологического центра, а также подчеркнул, что подопечные центра были причастны к строительству огромного макета стадиона «Санкт-Петербург» за 50 дней до старта турнира.

«Мы приняли участие в строительстве макета стадиона. Это прекрасно. Детишкам будет что вспомнить. Замечательно, что в рамках Евро мы можем говорить о подобных вещах», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, Хабенский пожелала успехов футболистам на турнире.

«Желаю удачи всем спортсменам», — подытожил он.

Ранее журналисты напомнили о победе сборной России над Данией десять лет назад. Сборная России является исторически неудобным противником для Дании. Впервые национальные команды сыграли еще при СССР, это произошло в полуфинале Евро-1964.